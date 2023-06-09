В семи регионах России объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

Речь идет о Мурманской, Псковской, Новгородской, Тверской, Ивановской, Костромской областях и Карелии

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. В Мурманской, Псковской, Новгородской, Тверской, Ивановской, Костромской областях и Карелии прогнозируются заморозки до минус 2-3 градусов в ближайшие три ночи. Местным жителям следует принять меры для защиты урожая, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Росгидромет выпустил штормовое предупреждение в связи с тем, что 10-12 июня в Мурманской, Псковской, Новгородской областях и Карелии ожидаются заморозки до минус 1-3 градусов. В этот же период заморозки до 0 - минус 2 градусов прогнозируются в Тверской, Ивановской, Костромской областях", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в связи с этим местным жителям рекомендуется интенсивно поливать урожай в вечерние часы. Это позволит эффективно защитить его от заморозков.

"В Москве заморозков пока не ожидается, но в ночь на воскресенье температура будет понижаться до плюс 2 градусов, и этот прогноз еще будет уточняться", - отметил метеоролог.

Он также отметил, что в самом Петербурге заморозки не прогнозируются, а погода будет идеальной для периода белых ночей, который наступает - безоблачное небо и плюс 5-6 градусов.