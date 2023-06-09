В Запорожье демонтировали памятник советскому маршалу Чуйкову

Он был открыт в 2010 году в знак благодарности горожан за его подвиги во время Великой Отечественной войны

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Памятник маршалу и дважды Герою Советского Союза Василию Чуйкову демонтирован в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщили в Telegram-канале "Деколонизация. Украина", опубликовав фото, на котором от монумента остался лишь постамент.

Памятник Чуйкову был открыт в Запорожье в 2010 году в знак благодарности горожан за его подвиги во время Великой Отечественной войны. 8-я гвардейская армия под командованием Чуйкова в составе 3-го Украинского фронта участвовала в Запорожской наступательной операции 10-14 октября 1943 года, являвшейся частью битвы за Днепр. По ее итогам Красная Армия освободила Запорожье от немецко-фашистских захватчиков, не дав им полностью уничтожить Днепровскую ГЭС.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины сообщило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. По данным ведомства, на Украине за прошлый год демонтировали 28 памятников Александру Пушкину, девять - Максиму Горькому, четыре - Александру Суворову и еще четыре - Николаю Островскому. Также было снесено свыше 20 памятников советским солдатам.