Городские службы Москвы 9-12 июня будут работать в усиленном режиме

На дежурство заступили 1,5 тыс. аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур округов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме в период с 9 по 12 июня включительно. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В преддверии Дня России все предприятия и компании момплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, который предусматривает круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Установлен особый режим соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что на дежурство заступили 1,5 тыс. аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур округов. Они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения.

"Усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам жизнеобеспечения в столице имеется необходимый резерв мощности, что позволяет обеспечивать бесперебойное и качественное ресурсоснабжение потребителей", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.