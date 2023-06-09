Глава "Справедливой помощи Доктора Лизы" будет добиваться создания больницы для бездомных

Ольга Демичева отметила, что присужденная ей государственная премия за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности стала результатом командной работы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президент благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", член СПЧ Ольга Демичева заявила, что присужденная ей государственная премия за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности стала результатом командной работы, она также пообещала добиться создания в РФ больницы для бездомных, о которой мечтала Елизавета Глинка.

"У нас командная работа. И я, конечно, ни в коем случае не считаю, что я единственная, кто достоин этой награды. Более того, я считаю, что есть люди, которые достойны больше меня и делают больше меня. Но вот так был сделан выбор, для меня это колоссальная ответственность, потому что работы много, ее нужно делать еще лучше, чем мы делали до сегодняшнего дня. Много обращений, много людей, многие нуждаются в помощи, поддержке, защите", - сказала Демичева.

Она отметила заслуги коллег по благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы". "Это потрясающая команда единомышленников, людей, которые нацелены на помощь каждому нуждающемуся, помощь самым слабым. Это и бездомные люди, которые до сих пор не получают плановой медицинской помощи. Об этом я буду продолжать говорить, мы добьемся, чтобы мечта Елизаветы Петровны Глинки - больница для бездомных людей, медико-социальный центр был создан", - сказала Демичева.

"Вместе с моими коллегами по больнице, в которой я работаю много лет, мы в свое время выступили инициаторами создания первого в России центра паллиативной медицины, он был создан в 2015 году. Трудно, больно, с большими препятствиями, но это получилось, сейчас он работает. Я считаю, что, наверное, это дело было одним из важнейших дел - отстаивать права самых незащищенных пациентов с крайне тяжелыми заболеваниями и состояниями", - отметила Демичева.

Постоянной болью она назвала работу с тяжелобольными и ранеными детьми из зон военных действий и катастроф, в том числе с детьми Донбасса. "Сейчас у нас более тысячи подопечных детей. Они нуждаются в лекарственной поддержке, в транспортировке, в размещении, питании и поддержке, когда приезжают в федеральные центры", - сказала собеседница агентства, пообещав, что эта работа будет продолжаться.

Демичева более 30 лет проработала в ГКБ № 11 в Москве, с 2018 года вошла в правление фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы", с 2020 года возглавляет эту организацию. Демичева лично много раз посещала Донбасс, где провела более 600 приемов и консультаций. Особое внимание правозащитница уделяет и помощи бездомным. В 2021 году "Справедливая помощь доктора Лизы" открыла центр помощи бездомным "Зеленый свет" в Москве. Там можно получить психологическую, наркологическую, юридическую, специализированную помощь, консультации по восстановлению документов и трудоустройству.