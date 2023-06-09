В Калмыкии прогнозируют усиление ветра до 20 м/с

МЧС предупредило жителей о возможном возникновении происшествий в регионе

ЭЛИСТА, 9 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Калмыкии предупредило жителей региона об усилении ветра, порывы которого могут достигать 20 м/с, до воскресенья и рекомендовало при ухудшении погоды ограничить выезды на природу. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 20 м/с характеризуется как шторм. "По данным Калмыцкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 июня на территории республики прогнозируется усиление восточного ветра 9-14 м/с с порывами до 20 м/с. При ухудшении погоды Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия убедительно рекомендует соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от выездов за город без крайней необходимости", - говорится в сообщении.

В связи с усилением ветра в регионе прогнозируется возникновение происшествий, связанных с порывами линий связи и электропередачи, повалом деревьев. Опасность также могут представлять выбитые стекла, падающие из окон верхних этажей, а также элементы кровли, сорванные ветром, добавили в ведомстве.