Зимова назвала госпремию за благотворительность признанием работы ОНФ и тысяч людей

Лауреат Государственной премии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности отметила, что ближайшие планы работы Народного фронта и так называемых народных полков связаны с гуманитарной миссией в Новой Каховке, Белгороде

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Лауреат Государственной премии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности Юлия Зимова, курирующая соцпомощь Народного фронта Донбассу, считает эту награду признанием работы не только команды движения, но и всех людей, которые помогают участникам СВО и жителям новых регионов. Имена лауреатов были оглашены в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.

"Это огромное для нас для всех признание, не только для этой команды. Есть большое количество людей, которые находятся в разных регионах, они не выезжают на территории, но они делают то, что могут, для помощи фронту, для помощи мирным людям, которые пострадали. Мы их называем народные полки. Это люди, которые дома плетут маскировочные сети, делают сухие борщи, передают любую гуманитарную помощь. Это огромное количество людей", - сказала Зимова.

По ее словам, премия - заслуга и Народного фронта, и Всероссийского студенческого корпуса спасателей, "и всех людей, которые с 19 февраля прошлого года находились в приграничных территориях и на территории теперь уже новых регионов".

Она отметила, что денежное вознаграждение пойдет, в частности, на поддержку людей, которым требуется помощь. "Есть несколько подопечных, которым нужна помощь, которых мы ведем, а ведем мы вообще большое количество людей. Но есть несколько, где нужны определенные вложения, мы будем их туда направлять. И, конечно же, это будет поддержка народных полков и жителей новых регионов", - сказала Зимова.

Она также отметила, что ближайшие планы работы Народного фронта и так называемых народных полков связаны с гуманитарной миссией в Новой Каховке, Белгороде. "Все наши там, в ближайшее время мы едем туда. Нас там очень ждут", - сказала Зимова.

Зимова является зампредом комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей и руководителем департамента Народного фронта. В 2016-2018 годах она разработала и провела Всероссийский мониторинг детских домов, чтобы проверить их на соответствие установленным правительством критериям. С начала СВО Зимовой организована работа социального блока гуманитарной помощи Народного фронта в Ростовской области, на территориях Луганской и Донецкой народных республик.

О госпремии

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 млн рублей), лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

В настоящее время ежегодно присуждаются госпремии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности.