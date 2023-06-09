"Ласточки" на МЦК 11 июня будут курсировать с 4-минутным интервалом

Интервал движения сократят в связи с мероприятием в Лужниках

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Интервал движения "Ласточек" на Московском центральном кольце (МЦК) сократят до 4 минут вечером 11 июня в связи с мероприятием в Лужниках. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Московской железной дороги.

"В воскресенье, 11 июня, "Ласточки" на Московском центральном кольце будут курсировать с минимальным 4-х минутным интервалом до 23:30. Компания "РЖД" совместно со столичным метрополитеном сокращает время ожидания "Ласточек" в связи с мероприятием на стадионе "Лужники", рядом с которым расположена одноименная станция МЦК", - значится в сообщении.