9 июня, 12:03

"Ласточки" на МЦК 11 июня будут курсировать с 4-минутным интервалом

Интервал движения сократят в связи с мероприятием в Лужниках

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Интервал движения "Ласточек" на Московском центральном кольце (МЦК) сократят до 4 минут вечером 11 июня в связи с мероприятием в Лужниках. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Московской железной дороги.

"В воскресенье, 11 июня, "Ласточки" на Московском центральном кольце будут курсировать с минимальным 4-х минутным интервалом до 23:30. Компания "РЖД" совместно со столичным метрополитеном сокращает время ожидания "Ласточек" в связи с мероприятием на стадионе "Лужники", рядом с которым расположена одноименная станция МЦК", - значится в сообщении. 

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