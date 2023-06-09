9 июня, 12:11

Акция "Проверь здоровье в парке" пройдет в 20 городских округах Подмосковья

В ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, а также сдать общий анализ крови

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Жители Дмитрова, Мытищ, Солнечногорске и еще 17 городских округов Московской области в ближайшие выходные смогут проверить состояние своего здоровья в рамках акции "Проверь здоровье в парке", об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

"В ближайшие субботу и воскресенье, 10 и 11 июня, жители Московской области смогут принять участие в акции "Проверь здоровье в парке". Выездные бригады врачей будут работать в 20 городских округах региона: Дмитрове, Мытищах, Солнечногорске, Щелкове, Пушкино и других", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, а также сдать общий анализ крови. При необходимости медспециалист направит пациента в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.

"Медицинские бригады выезжают в парки городских округов Подмосковья, чтобы у желающих проверить здоровье была возможность сделать это не в поликлинике, а на свежем воздухе. В минувшие выходные этим воспользовались более 550 человек. В этот раз парков-участников больше", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства региона Светланы Стригунковой. 

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© Информационное агентство ТАСС
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