В Петрозаводске очистили от мусора берега двух рек в рамках акции "Вода России"

В субботнике участвовало более 70 человек

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 июня. /ТАСС/. Более 3 тонн отходов собрали волонтеры во время уборки берегов рек Лососинки и Неглинки в Петрозаводске в рамках акции "Вода России", сообщило Министерство природных ресурсов и экологии Карелии в своей группе в соцсети "ВКонтакте" в пятницу.

"В этом году центральная акция "Воды России" прошла под эгидой "Марафона зеленых дел" на двух площадках в Петрозаводске: волонтеры расчищали Лососинку в Зарецком парке и Неглинку в сквере Кармановская плотина. Всего в акции участвовали более 70 человек, всем были выданы мешки и перчатки. За час работы с берегов Лососинки и Неглинки удалось собрать более 3 тонн мусора и древесного хлама - большую его часть составили автомобильные покрышки. По договоренности после акции все отходы вывез региональные оператор", - говорится в сообщении.

По данным Минприроды Карелии, в 2022 году в рамках акции "Вода России" очистили больше 122 км береговых линий в республике. Провели более 148 уборок водных берегов в Карелии, в которых приняли участие более 2,5 тыс. человек. В 2023 году в планах очистить более 150 км береговых полос.

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов "Вода России" ("Берег добрых дел") - это часть федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология".