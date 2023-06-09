Школьники впервые станут участниками форума "Машук" в 2023 году

Форум пройдет с 12 по 26 августа в Пятигорске

СТАВРОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Школьники впервые смогут стать участниками всероссийского молодежного форума "Машук". На площадке организуют специальный заезд для представителей "Движения первых", сообщил в пятницу директор форума Иван Пальцев.

"У нас будет специальный заезд на базе центра знаний "Машук" - детский заезд участников российского движения детей и молодежи "Движение первых", это новое направление, 100 ребят в возрасте от 14 до 17 лет. <…> Ребята будут готовить мастер-классы и уроки для взрослых, рабочее название "Уроки наоборот", - сказал он в интервью региональному телеканалу "Свое ТВ".

Директор форума отметил, что в этом году увеличится число участников "Машука". В прошлом году форумная площадка могла принять в смену 500 человек. В этом году организаторы готовы принять 1 тыс. участников в смену. Ранее в пресс-службе "Машука" журналистам сообщали, что форум будет посвящен Году педагога и наставника.

"Одна из миссий форума этого года - служение будущему. Тот вклад, который мы планируем дать участникам в этом году, это формирование нового мировоззрения на педагогическую деятельность в целом", - отметил Пальцев.

Всероссийский молодежный форум "Машук" пройдет с 12 по 26 августа в Пятигорске. Организаторами Всероссийского молодежного форума "Машук" выступают: Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральное агентство по делам национальностей, аппарат полномочного представителя президента РФ в СКФО, правительство Ставропольского края, Российское общество "Знание".