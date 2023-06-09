9 июня, 14:24

Община евреев Литвы призвала власти Укмерге убрать памятник нацистскому коллаборационисту

Речь идет о Юозасе Крикштапонисе, отряд которого в 1941-1943 годах участвовал в убийствах евреев, советских военнопленных и мирных жителей в Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 9 июня. /ТАСС/. Еврейская община Литвы выступила с призывом к властям уездного города Укмерге убрать из городского центра памятник нацистскому коллаборационисту Юозасу Крикштапонису, отряд которого в 1941-1943 годах участвовал в убийствах евреев, советских военнопленных и мирных жителей в Белоруссии. Об этом в пятницу община сообщила на своем сайте.

Ее председатель Фина Куклянски встретилась с мэром Укмерге Дарюсом Варнасом. "Мы искренне надеялись, что новый мэр по-иному посмотрит на наследство, доставшееся ему от предшественника, что ему хватит решимости убрать памятник Крикштапонису из центра города, однако поняли, что в ближайшее время вопрос решен не будет", - говорится в сообщении.

Побывавшая в конце 2022 года в Литве специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Холокоста Эллен Джермейн призвала Вильнюс называть вещи своими именами и признать, что некоторые участники послевоенного вооруженного сопротивления советской власти, прославляемые сейчас, участвовали во время Второй мировой войны в организованном нацистами массовом уничтожении евреев. В том числе она назвала имя Крикштапониса. 

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