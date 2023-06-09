В Петербурге после реконструкции открыли музей Педиатрического университета

В экспозициях представлены исторические документы об открытии в 1905 году детской больницы "В память священного коронования их Императорских Величеств", а также создании Института охраны материнства и младенчества, Педиатрического университета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Новый музейный комплекс Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) открылся в пятницу после реконструкции. Планируется, что теперь его смогут посетить все желающие, рассказала ТАСС директор музея Ирина Савина.

"Наконец-то у нас отдельный вход, еще ровно на половину расширились имеющиеся площади, в частности, большой зал, который будет дальше использоваться как лекционный, смежная комната - исторический кабинет, и есть сейчас мнение его оформить и представить там международную деятельность, поездки в регионы наших докторов. <...> До этого к нам в музей приходили наши студенты, школьники в рамках профориентации, наши сотрудники, а вот свободного входа для всех жителей Санкт-Петербурга фактически не было, сейчас на очень широкую аудиторию, возможно, мы не сможем, но отрегулировать какими-то днями и часами, у нас мысли об этом есть", - рассказала она.

По словам директора, в экспозициях музея представлены исторические документы об открытии в 1905 году детской больницы "В память священного коронования их Императорских Величеств", а также создании Института охраны материнства и младенчества, Педиатрического университета, материалы о работе врачей в годы Великой Отечественной войны, кабинеты выдающихся педиатров. Многие экспонаты из частных архивов и хранилища вуза.

В рамках открытия музея также состоялась презентация новой выставки, приуроченной к старту Международного конгресса "Здоровые дети - будущее страны", который пройдет в Петербурге с 15 по 16 июня. На выставке представлены работы на тему материнства и детства скульптора Венеры Абдуллиной, в частности, специально для музея она исполнила бюст одного из первых педиатров России Карла Раухфуса, фотохудожника Ларисы Тиктинской, а также рисунки учащихся детской художественной школы им. Аникушина, посвященные врачам.

Как отметила Савина, музей СПбГПМУ располагается в историческом здании, где произошла закладка больницы. "В настоящее время здесь находится и музей, и диссертационный зал, и храм, то есть под одной крышей существуют настоящий храм, храм науки, и я надеюсь, что мы будем как храм духовного просвещения", - сказала она.