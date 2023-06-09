Кравцов заявил, что санкции стимулируют развитие образования РФ на международном уровне

По словам министра просвещения, зарубежные страны проявляют большой интерес к российским школам

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. "Железный занавес" и финансовые ограничения не могут оказать негативного влияния на развитие российской системы образования, а наоборот, стимулируют его развитие, в том числе в дружественных странах, заявил в пятницу министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Пусть некоторые страны ставят свои "железные занавесы", мы будем работать с дружественными странами, которых большинство, и никакие финансовые ограничения никак не могут повлиять на развитие нашей страны. Наоборот, они нас стимулируют к такому результату", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Министр отметил, что зарубежные страны проявляют большой интерес к российским школам. В частности, недавно одна из них была открыта в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), еще одну школу планируют открыть в ближайшее время в Дубае.

"Мы с коллегами-министрами обсуждали, что нужно открывать школы, которые не навязывают какие-то свои системы образования, как американская или английская - кембриджские школы, британские школы, которые по своим лекалам фактически формируют мировоззрение, не учитывая национальные интересы. Мы можем использовать наши программы естественнонаучного профиля. Предметы гуманитарного цикла, в зависимости от особенностей, национальных интересов <...>, уже будут в программах соответствующих стран, [как] и возможность изучения русского языка", - пояснил глава министерства.

Он напомнил, что в десяти странах также реализуется проект по изучению русского языка. Кроме того, в рамках проекта "Сила ума" за рубеж направляют российских учителей физики, химии и биологии.