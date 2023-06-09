В Ингушетии до конца года откроют три медучреждения по нацпроекту

В регионе введут в эксплуатацию участковую больницу, фельдшерско-акушерский пункт и амбулаторию

МАГАС, 9 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены ввести в эксплуатацию до конца 2023 года три новых медучреждения в рамках региональной программы, входящей в нацпроект "Здравоохранение". Участковая больница, фельдшерско-акушерский пункт и амбулатория будут открыты в трех сельских поселениях, говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики.

"Для обеспечения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи в сельской местности в регионе реализуется программа "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Ингушетия". По этой программе ведется строительство Кантышевской участковой больницы на 60 коек, готовность объекта составляет 72%, планируем ввести его в этом году. В этом году также планируется завершить строительство врачебной амбулатории в селе Сурхахи и фельдшерско-акушерского пункта в сельском поселении Южное", - передает пресс-служба слова министра строительства региона Микаила Балахоева.

Как сообщается, также по федеральному проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в регионе предусмотрено оснащение оборудованием сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.

"Кроме того, будет приобретено 4 единицы медицинского оборудования для республиканской больницы, а также Сунженской и Малгобекской районных больниц. По другому федеральному проекту - "Борьба с онкологическими заболеваниями" - будет переоснащена сеть медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями. Для республиканского онкологического диспансера будет приобретено 5 единиц медицинского оборудования", - цитирует также пресс-служба министра здравоохранения республики Магомедбашира Балаева.

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение". В рамках этого федерального проекта планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечить охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.