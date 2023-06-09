Лихачев считает, что ЗАЭС не грозит "второй Чернобыль" после аварии на Каховской ГЭС

По словам главы Росатома, главное - прекратить обстрелы в районе атомной станции

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Запорожской АЭС не грозит "второй Чернобыль" после взрыва на Каховской ГЭС, заявил в пятницу Telegram-каналу Shot генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Второго Чернобыля" из-за взрыва на Каховской ГЭС не будет, сам инцидент никак не влияет на безопасность Запорожской АЭС. Сейчас главное - прекратить обстрелы в районе атомной станции", - приводит Telegram-канал комментарий главы Росатома.

По словам Лихачева, накануне ЗАЭС четыре раза подверглась атакам. "Вчера было четыре прилета <...> Два человека пострадали. Подчеркнутое неисполнение тех принципов, которые [глава МАГАТЭ Рафаэль] Гросси провозгласил", - сказал гендиректор Росатома. По его словам, ситуация в настоящее время находится под контролем, и основная задача Росатома - обеспечить безопасность Запорожской АЭС.

Разрушение Каховской ГЭС

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров, в настоящий момент вода спадает. В зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. По последним данным, 8 человек погибли (2 из них - в результате обстрела пункта эвакуации), более 60 госпитализированы.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести Киев.

В четверг Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что, по данным его экспертов на Запорожской АЭС, которая находится выше Каховской ГЭС по течению Днепра, уровень воды в Каховском водохранилище падает со скоростью 4-7 см в час. В 18:00 мск уровень воды упал до 12,7 м. Изначально предполагалось, что при таком уровне забор воды будет невозможен. По новым оценкам, ЗАЭС сможет продолжать забор воды при падении уровня до 11 м или ниже. Как отметил Гросси, у станции есть альтернативные источники воды, которых хватит на "несколько месяцев".