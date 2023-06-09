Во Ржеве открыли выставку о Герое СССР

В феврале 1942 года Геннадий Габайдулин с четырьмя ранениями в одиночку смог отбиться от противника под Ржевом

ТВЕРЬ, 9 июня. /ТАСС/. Новая выставка, посвященная Герою Советского Союза Геннадию Габайдулину, который в феврале 1942 года с четырьмя ранениями в одиночку смог отбиться от наседающего противника под Ржевом, открылась в пятницу в музее "Ставка Сталина" в Тверской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Музея Победы.

"В Ржевском филиале Музея Победы "Ставка Сталина" открылась новая выставка в рамках проекта "Титаны Ржева". Новая экспозиция посвящена участнику Ржевской битвы Герою Советского Союза Геннадию Габайдуловичу Габайдулину и приурочена к 109-летию со дня его рождения", - сказали в пресс-службе.

Гвардии сержант Габайдулин - участник Ржевской битвы, 7 февраля 1942 года шестеро разведчиков под его командованием попали в немецкую засаду. После гибели товарищей Габайдулин, несмотря на четыре ранения, в одиночку противостоял многочисленному отряду врага до прибытия подкрепления. "Подоспевшие на помощь бойцы нашли едва живого сержанта среди 39 немецких тел", - добавила заведующая экспозиционно-выставочным отделом Музея Победы Елизавета Голощапова.

Посетители выставки увидят около 20 подлинных экспонатов из фондов Музея Победы, в том числе зимнее обмундирование бойца Красной армии, оружие, его личные вещи и другие экспонаты. Выставка продолжит работу до середины августа 2023 года.

Территория Ржевского района была захвачена фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находилась в оккупации, кровопролитные сражения проходили по март 1943 года. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм, где развернулась Ржевская битва. В общей сложности в ходе боев с советской стороны погибли, были ранены, пропали без вести более 1,3 млн человек.