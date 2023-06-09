Путин считает, что в образовании нужно применять все лучшие практики, включая советские

По словам президента, необходимо опираться на фундаментальные основы системы образования РФ

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что нужно не возвращаться полностью к советской системе образования, но опираться на ее фундаментальные основы, брать самые лучшие мировые практики и двигаться вперед.

На встрече с премьерами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) он напомнил, что Россия предложила развивать в рамках объединения "свободу знаний", что предполагает внедрение общих принципов и стандартов, координацию научных программ, создание единых учебников.

"Это совсем не значит, что мы должны вместе с вами - а мы все родом из Советского Союза - вернуться к советской системе образования и талдычить какие-то постулаты 30-летней или 50-летней давности. Совсем нет. Даже совсем по-другому. Мы просто должны опираться на фундаментальные основы нашей системы образования, но смотреть вперед, двигаться вперед, брать самое лучшее, что есть в мире. И создавать свое", - указал российский лидер.

Как считает Путин, востребованы любые креативные идеи, которые придадут интеграции в ЕАЭС дополнительную динамику, обогатят ее "новым содержанием". По его мнению, этому способствовала и российская идея добавить к четырем "свободам" в рамках союза (свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы на всем пространстве объединения) пятую позицию - свободу знаний.

Евразийский экономический союз - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус государств-наблюдателей имеют Куба, Молдавия и Узбекистан. "Четыре свободы" - часть концепции по формированию общего рынка ЕАЭС.