Несколько улиц в центре Москвы закроют для транспорта 11 июня

Кроме того, 10 июня от улицы Хамовнический Вал до Крымского проезда в каждом направлении будет недоступна парковка

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Движение и парковку транспорта ограничат на ряде улиц в центре столицы 11 июня. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"11 июня с 7:00 до 21:00 будут временно закрыты для движения улицы в центре. Движение будет закрыто на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, на улице Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого моста, в проезде между улицами Ильинка и Варварка", - говорится в публикации.

Кроме того, с 00:01 10 июня до окончания мероприятия на Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический Вал до Крымского проезда в каждом направлении будет недоступна парковка. "Возможны дополнительные ограничения", - отметили в департаменте.