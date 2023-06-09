В Волгограде впервые запустили чат-бот для заявок по отлову безнадзорных собак

Сейчас он функционирует в тестовом режиме

ВОЛГОГРАД, 9 июня. /ТАСС/. В Волгограде запустили чат-бот для отправки заявок по отлову безнадзорных собак. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации города.

"Мэрия при участии областного комитета ветеринарии разработала чат-бот в мессенджере Telegram. С его помощью волгоградцы смогут в режиме онлайн подать заявку на отлов безнадзорных собак", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас он функционирует в тестовом режиме. Чат-бот создан для удобного взаимодействия горожан с муниципальной службой отлова. Волгоградцы смогут составить обращение, а виртуальный помощник присвоит заявке номер и автоматически направит информацию для отработки в службу.

В Волгограде в этом году полиция регистрировала несколько случаев нападения собак на людей, в том числе бездомные животные покусали двух девочек 7 и 10 лет.

По данным Роспотребнадзора, за 2022 год количество укусов бездомными животными людей превысило 228 тыс. Последним случаем нападения собак на человека стало ЧП, которое произошло 16 апреля 2023 года неподалеку от гаражного кооператива на улице Кольцевой в Промышленном районе Оренбурга. Там стая собак напала на мальчика, который умер от полученных травм на месте происшествия.