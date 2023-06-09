В Москве начался прием заявок на конкурс "Московская реставрация"

Церемония награждения победителей состоится в конце 2023 года

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Прием заявок на конкурс "Московская реставрация" начался в столице, заявки принимаются до конца сентября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в соцсети "ВКонтакте" в пятницу.

"Открываем прием заявок на конкурс "Московская реставрация". В нем могут принять участие специалисты и организации, проводившие работы по сохранению и восстановлению памятников культурного наследия. Главное условие - реставрация объектов должна быть закончена в 2022-2023 годах", - написал Собянин.

По его словам, заявки принимаются до конца сентября. Номинаций будет несколько. Москвичи смогут проголосовать за лучший, по их мнению, объект реставрации в проекте "Активный гражданин" (https://ag.mos.ru/home). Церемония награждения победителей состоится в конце года.

В этом году конкурс пройдет в 13-й раз. "Мы проводим его, чтобы поддержать и развить традицию городской реставрации и привлечь интерес к памятникам истории и культуры", - подчеркнул мэр.