В центре Петербурга стартовал девятый сезон Книжных аллей

Пространство, где проводят мероприятие, оформили в ретростиле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Новый, девятый по счету, сезон Книжных аллей открылся в пятницу на пешеходной Малой Конюшенной улице в центре Санкт-Петербурга, передает корреспондент ТАСС. Пространство проекта оформили в виде длинного книжного шкафа, на полках которого представлено более 10 тыс. различных изданий.

"Город развивает новые пространства на своей территории и открывает летний сезон Книжных аллей. В этом году он у нас полностью переформатирован. Всех гостей Книжных аллей ждет замечательная программа, в том числе с участием детских, театральных коллективов. Это не просто ярмарка, на которой можно посмотреть и купить любимую литературу - на ней представлено более 10 тыс. изданий, это одна большая книжная полка длиной почти 55 м", - сказал на церемонии открытия председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол.

В пространстве аллей рядом со сценой организована ретрофотозона - с ковром и ламповым радиоприемником, а также другими аутентичными предметами советского быта. Ретротематика прослеживается и в творческой программе: помимо традиционных встреч с писателями в 2023 году со сцены исполнят советские композиции, проведут тематические мастер-классы, а также кинопоказы советских фильмов и поэтические вечера. Таким образом организаторы попытались воссоздать "атмосферу тех лет, когда СССР был самой читающей страной мира, а за книгами стояли в очереди", отметили в комитете по печати.

В программу дня открытия вошли интерактивный спектакль "Окна" театра "Странствующие куклы господина Пэжо", выступления детского вокального коллектива, камерного ансамбля VivaMuse, концертная программа джазовой певицы Танины Лодоре, моноспектакль по повести Федора Достоевского "Белые ночи" и стихам Анастасии Прониной в исполнении Анны Некрасовой и театральной компании "Ойра-Ойра", а также концерт ансамбля солистов оркестра русских народных инструментов имени Н. П. Фомина.

В течение всего лета Книжные аллеи будут открыты ежедневно с 10.00 до 22.00 по 10 сентября. Мероприятия будут проходить четыре дня в неделю - со среды по субботу. В пространстве аллей также представлена оригинальная сувенирная продукция местного производства - "Сделано в Петербурге".

Книжные аллеи проходят в Петербурге ежегодно с 2015 года при поддержке правительства города.