9 июня, 13:23,
обновлено 9 июня, 13:38

Берлускони вновь госпитализировали

AP Photo/ Andrew Medichini
Сильвио Берлускони
© AP Photo/ Andrew Medichini

В предыдущий раз бывшего премьер-министра Италии помещали в клинику в начале апреля

РИМ, 9 июня. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вновь госпитализирован в клинику San Raffaele. Об этом сообщило в пятницу агентство ANSA.

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Других подробностей пока не приводится. В предыдущий раз его помещали в клинику в начале апреля, он находился там более месяца. Тогда 86-летний Берлускони был госпитализирован из-за пневмонии на фоне миеломоноцитарного лейкоза.

Это заболевание характеризуется как хроническое, прогрессирующих признаков его развития тогда у политика не наблюдалось. По утверждению специалистов, этот тип лейкоза поддается лечению. Он обычно неагрессивный и появляется у людей после 70 лет. Заболевание может не требовать пересадки костного мозга в том числе потому, что такие операции в пожилом возрасте не рекомендованы, однако не исключены обострения.

За последние 30 лет Берлускони перенес несколько хирургических вмешательств. В 2016 году ему сделали операцию на сердце. В сентябре 2020 года политик тяжело перенес коронавирусную инфекцию. Его общее физическое состояние характеризуется медиками как ослабленное. 

Теги:
ИталияБерлускони, Сильвио
© Информационное агентство ТАСС
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