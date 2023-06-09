Берлускони вновь госпитализировали

В предыдущий раз бывшего премьер-министра Италии помещали в клинику в начале апреля

РИМ, 9 июня. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вновь госпитализирован в клинику San Raffaele. Об этом сообщило в пятницу агентство ANSA.

Других подробностей пока не приводится. В предыдущий раз его помещали в клинику в начале апреля, он находился там более месяца. Тогда 86-летний Берлускони был госпитализирован из-за пневмонии на фоне миеломоноцитарного лейкоза.

Это заболевание характеризуется как хроническое, прогрессирующих признаков его развития тогда у политика не наблюдалось. По утверждению специалистов, этот тип лейкоза поддается лечению. Он обычно неагрессивный и появляется у людей после 70 лет. Заболевание может не требовать пересадки костного мозга в том числе потому, что такие операции в пожилом возрасте не рекомендованы, однако не исключены обострения.

За последние 30 лет Берлускони перенес несколько хирургических вмешательств. В 2016 году ему сделали операцию на сердце. В сентябре 2020 года политик тяжело перенес коронавирусную инфекцию. Его общее физическое состояние характеризуется медиками как ослабленное.