Ополченцу ДНР Воробьеву присвоили звание Героя России посмертно

Он сражался за республику в составе батальона "Сомали"

ДОНЕЦК, 9 июня. /ТАСС/. Гвардии капитану Роману Воробьеву, который с 2014 года сражался за ДНР в составе батальона "Сомали", посмертно присвоено звание Героя России. Указ президента России зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, сообщил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Проводили в последний путь гвардии капитана Романа Воробьева. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко зачитал указ президента РФ Владимира Путина о присвоении Роману Александровичу Воробьеву звания Героя России. Посмертно", - написал Пушилин.

Как ранее сообщал Пушилин, 26-летний Роман Воробьев с 18 лет сражался в составе батальона "Сомали", принимал участие во многих боях в ДНР, в том числе за Мариуполь. Награжден званием Героя ДНР, а также орденом Мужества, Георгиевским крестом II-IV степеней, множеством орденов и медалей.