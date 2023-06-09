9 июня, 13:26,
обновлено 9 июня, 13:57

Ополченцу ДНР Воробьеву присвоили звание Героя России посмертно

Telegram-канал врио главы ДНР Дениса Пушилина
© Telegram-канал врио главы ДНР Дениса Пушилина

Он сражался за республику в составе батальона "Сомали"

ДОНЕЦК, 9 июня. /ТАСС/. Гвардии капитану Роману Воробьеву, который с 2014 года сражался за ДНР в составе батальона "Сомали", посмертно присвоено звание Героя России. Указ президента России зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, сообщил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Проводили в последний путь гвардии капитана Романа Воробьева. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко зачитал указ президента РФ Владимира Путина о присвоении Роману Александровичу Воробьеву звания Героя России. Посмертно", - написал Пушилин.

Как ранее сообщал Пушилин, 26-летний Роман Воробьев с 18 лет сражался в составе батальона "Сомали", принимал участие во многих боях в ДНР, в том числе за Мариуполь. Награжден званием Героя ДНР, а также орденом Мужества, Георгиевским крестом II-IV степеней, множеством орденов и медалей. 

Теги:
РоссияКириенко, Сергей ВладиленовичПушилин, Денис Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
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