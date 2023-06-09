В Калининградской области ввели режим ЧС из-за засухи

Министерство природных ресурсов и экологии региона запретило посещать леса на 21 день

КАЛИНИНГРАД, 9 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Калининградской области из-за засухи. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор региона Антон Алиханов.

"В регионе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, так как гибнут посевы. Такое решение принято сегодня на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Калининградской области", - написал Алиханов.

В мае 2023 года в регионе выпало всего около 5,5% осадков от климатической нормы. Такой продолжительный засушливый период привел к опасному явлению - почвенной засухе. По прогнозу дождя не ожидается. Кроме того, из-за отсутствия осадков постепенно в регионе устанавливается чрезвычайный уровень пожарной опасности в лесах, добавил глава региона.

"Вводим дополнительные мероприятия, которые смягчат последствия опасных метеорологических явлений и предупредят возникновение чрезвычайной ситуации в лесах", - заключил он.

Главное управление МЧС по Калининградской области в среду объявило штормовое предупреждение из-за отсутствия осадков в регионе. Ранее из-за сухой и жаркой погоды администрация Калининграда ввела в городе особый противопожарный режим, запретив разведение костров и использование мангалов на всех территориях, кроме общепита.

В городе также запрещены фейерверки и петарды, использование огня для работ (кроме противоаварийных) вне постоянных мест их проведения. Министерство природных ресурсов и экологии области ввело запрет на посещение лесов на 21 день с 8 июня. Профессор Балтийского федерального университета им. И. Канта Галина Баринова ранее сообщала, что в апреле и мае текущего года в области зафиксировано минимальное количество осадков за прошедшие 50-60 лет.