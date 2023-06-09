Более 200 жителей Белгородской области разместили на базах отдыха в Тульской области

Им предоставили трехразовое питание и психологическую помощь

ТУЛА, 9 июня. /ТАСС/. В Тульской области организовали размещение более 200 жителей, эвакуированных из Белгородской области в связи с обстрелами Вооруженными силами Украины на базах отдыха в Плавске, Туле, Ясногорске, Алексине, Новомосковске, Заокском и Суворовском районах. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"По поручению губернатора Тульской области организовано размещение жителей Белгородского региона. На базах отдыха в Заокском и Суворовском районах, в Плавске, Туле, Ясногорске, Алексине и Новомосковске с 2022 года разместили более 250 белгородцев, в том числе в июне 2023 года более 200 человек. Для людей созданы комфортные условия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что для жителей Белгородской области организовали трехразовое горячее питание, им передали индивидуальные наборы, в состав которых вошли средства гигиены, шоколад, пряники и напитки, прибывшим помогут с психологической адаптацией. Также сотрудники социальных служб окажут помощь с получением пенсий по месту пребывания и трудоустройством, с людьми на постоянном контакте находятся представители правительства региона. "Уверена, что здесь в этом тихом и уютном уголке белгородцам будет спокойно и безопасно", - приводит пресс-служба слова министра труда и социальной защиты Тульской области Татьяны Абросимовой по итогам ее поездки в пункт временного размещения в Заокском районе.