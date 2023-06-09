Эксперт: передача скифского золота Украине создаст проблемы для будущих исследований

Как отметил младший научный сотрудник научно-отраслевого архива Института археологии РАН Семен Володин, "для крымских музеев это будет большой потерей и большой проблемой"

МОСКВА, 9 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Решение Верховного суда Нидерландов о передаче принадлежащего крымским музеям скифского золота Украине вызывает обеспокоенность археологического сообщества, так как коллекция окажется раздробленной на части. Это может создать проблемы для будущих научных исследований, сообщил в пятницу ТАСС младший научный сотрудник научно-отраслевого архива Института археологии РАН, эксперт Российского исторического общества Семен Володин.

Ранее в пятницу Верховный суд Нидерландов объявил, что отклонил кассационную жалобу крымских музеев и постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. Тем самым в разбирательстве, продолжавшемся почти 10 лет, поставлена точка. В соответствии с решением, Музей Алларда Пирсона, несущий ответственность за хранение экспонатов, теперь должен передать коллекцию Украине.

"Эта ситуация вызывает обеспокоенность, потому что <...> для крымских музеев это будет большой потерей и большой проблемой, как эти материалы будут существовать. На выставке в Нидерландах были представлены самые яркие материалы, но в коллекциях крымских музеев осталась часть тех же самых комплексов - других вещей, которые не были представлены на выставке. Это крайне сложно для археологической науки, когда материалы из одного памятника оказываются раздроблены по нескольким музеям", - сказал он.

Володин пояснил, что современные археологи стараются отдавать приоритет местным музеям, ближе к территории, где были обнаружены предметы. По его словам, практика показывает, что в случае раздробления коллекции через несколько десятилетий возникает "жуткая путаница, забывается, где и что лежит, это большая проблема для научного исследования".

"Экспонаты должны принадлежать фондам музеев, в которых они хранились, а так получается, что фонды музеев лишаются этих материалов, и те передаются в совершенно другие музеи без какого-либо на то обоснования. Это крымская коллекция, она крайне важна для понимания скифско-греческих отношений, скифской культуры Крыма", - отметил эксперт.

О коллекции

Скифское золото - коллекция более чем из 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Экспонаты предоставили четыре крымских музея (на тот момент Крым входил в состав Украины как автономная республика), при этом из общего числа экспонатов киевский музей предоставил 19.

Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

26 октября 2021 года апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Соответствующие решение огласила председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен. По ее словам, эти объекты "являются частью культурного наследия Украины" и должны быть переданы украинской стороне. При этом крымские музеи имели право в течение трех месяцев подать апелляцию. До окончательного решения суда коллекция осталась на хранении в Музее Алларда Пирсона. В конце января 2022 года крымские музеи подали в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение апелляционного суда Амстердама.