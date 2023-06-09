Каноническая церковь на Украине готова отстаивать свои права в международных судах

Как сообщил адвокат Никита Чекман, правоохранительные органы зачастую не реагируют на жалобы церкви

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) готова в случае отсутствия справедливых решений в украинских судах обратиться в международные инстанции. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ.

"В случае [если не получится дождаться справедливых решений в украинских судах], использовав все средства национальной защиты, мы готовы к дальнейшему обращению в международные инстанции и организации. Надо делать все от нас зависящее", - сказал он в интервью изданию "Диалог. Тут".

Он отметил, что правоохранительные органы зачастую не реагируют на жалобы УПЦ, в частности, на действия, подпадающие под статью 161 Уголовного кодекса Украины о нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений. "Правоохранительные органы, к сожалению, <...> игнорируют наши заявления. Даже не вносят в единый реестр досудебных расследований, не открывают уголовное производство", - подчеркнул он. Но УПЦ продолжает отстаивать свои права, обращаясь в суд и добиваясь открытия уголовных дел, отметил адвокат.

В последнее время власти Украины взяли открытый курс на запрет УПЦ. По поручению президента страны Владимира Зеленского правительством подготовлен и внесен в парламент законопроект, направленный на запрет канонической церкви. Власти на местах лишают церковь права на аренду земли под храмами. Также при поощрении властей раскольники из Православной церкви Украины силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть монастырь.

УПЦ пытается отстаивать свои права в суде. Подан иск в суд монахами Киево-Печерской лавры. Наместник лавры митрополит Павел через суд требует отменить указ президента страны о введении против него персональных санкций. Пятый канал, контролируемый экс-президентом страны Петром Порошенко, в УПЦ обвинили в разжигании религиозной ненависти и оскорблении чувств верующих. В мае юридический отдел УПЦ заявил, что подаст апелляцию на решение суда, разрешившего принудительно переименовывать ее общины.