В Петербурге из-за марафона "Белые ночи" введут временные ограничения для транспорта

В городе также скорректируют график работы общественного транспорта 12 июня в связи с празднованием Дня России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге из-за проведения марафона "Белые ночи" 11 июня введут временные ограничения движения транспорта, также график работы общественного транспорта будет изменен 12 июня, в День России. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе городского комитета по транспорту.

В связи с проведением марафона на нескольких улицах вводятся временные ограничения в движении транспорта. Так, 11 июня с 00:00 до 23:59 будет запрещена остановка транспортных средств на 55 участках дорог. Еще на некоторых улицах в период с 11 июня по 12 июня вводится запрет на движение транспортных средств", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что будут внесены изменения в трассы следования 29 автобусных, 11 троллейбусных и 3 трамвайных маршрутов.

Марафон "Белые ночи" стартует 11 июня, он считается одним из самых важных спортивных событий города. Помимо основной дистанции в 42,2 км участники смогут принять участие в забеге на 10 км. В этом году старт и финиш забега будут находиться в разных местах. Маршрут обеих дистанций начнется от Петровской набережной и завершится на Дворцовой площади.

Работа транспорта в праздничные дни

Кроме того, в пресс-службе комитета сообщили, что наземный городской транспорт Петербурга изменит график работы с 10 по 12 июня в связи с праздничными днями.

"Наземный городской транспорт [будет работать] 10 июня по графику субботы; 11 и 12 июня - по графику воскресенья. Пригородные электропоезда будут работать по графикам: 10 и 11 июня - по графику субботы; 12 июня - по графику воскресенья", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областного комитета по транспорту отметили, что дизель-электропоезда № 6673/6674 на участке Санкт-Петербург - Балтийский - Сланцы будут ходить как обычно, без учета праздничных выходных.