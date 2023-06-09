9 июня, 14:08

В РПЦ прокомментировали запрет на въезд в Эстонию патриарху Кириллу

Попытки разделить патриарха с верующими не сработают, заявили в церкви

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Попытки разделить Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с верующими не сработают, так как "молитвенное единство неподвластно воле политиков". Такое мнение выразил ТАСС источник в Московском патриархате, комментируя запрет на въезд в Эстонию главе Русской православной церкви.

В пятницу стало известно, что Министерство иностранных дел Эстонии запретило въезд в страну 58 россиянам, включая патриарха Кирилла.

"Попытки наложения каких-либо санкций на религиозных лидеров напоминают о временах безбожия, когда Церковь по политическим и идеологическим причинам объявлялась врагом. Ничего нового в этом нет, намерение разделить патриарха Кирилла с верующими не сработает, потому что молитвенное единство неподвластно воле политиков", - считают в Московском патриархате.

Ранее Великобритания, Канада и Чехия внесли в санкционные списки патриарха Кирилла. 

Теги:
ЭстонияРоссияКирилл (патриарх)
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация