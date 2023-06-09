УПЦ обжалует в суде экспертизу, которая может привести к запрету канонической церкви

По словам адвоката Никиты Чекмана, нет никаких оснований считать объективным вывод экспертов Госэтнополитики об УПЦ

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) намерена оспорить в суде заключение экспертов Государственной службы по этнополитике и свободе совести, выводы которых о связи УПЦ с Русской православной церковью могут стать поводом для запрета канонической церкви. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ.

"На наш взгляд, есть судебная перспектива обжалования этой экспертизы", - сказал Чекман в интервью изданию "Диалог.Тут". "Поскольку она нарушает права всех религиозных организаций, входящих в состав Украинской православной церкви как религиозного объединения, мной, как представителем Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, сейчас проводятся определенные подготовительные действия", - пояснил адвокат.

По словам Чекмана, нет никаких оснований считать объективным вывод экспертов Госэтнополитики об УПЦ. Адвокат указал на то, что к проведению экспертизы ведомство привлекло людей, заведомо негативно настроенных в отношении УПЦ. "Это можно отследить по открытым источникам - в частности, по социальным сетям, где "эксперты" выкладывали посты с оценочными суждениями об Украинской православной церкви. Поэтому нет никаких оснований считать их вывод объективным", - заключил адвокат.

УПЦ является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, ее особый статус отражен как в собственном уставе, так и в уставе РПЦ. Собор УПЦ, прошедший 27 мая 2022 года в Киеве, заявил, что утвердил "дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ, свидетельствующие о ее полной самостоятельности и независимости". Синод РПЦ после этого принял постановление, согласно которому решения собора УПЦ "нуждаются в изучении в установленном порядке" на предмет их соответствия грамоте Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и уставу РПЦ.