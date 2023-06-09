Летний университет Минобрнауки соберет на две недели 1,2 тыс. студентов из 25 стран

В проекте участвуют Казанский, Уральский и Сибирский федеральные университеты

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Три российских вуза - участники федерального проекта "Летний университет" - планируют принять в июле этого года 1,2 тыс. студентов из 25 стран на двухнедельную программу. Как сообщили в пятницу в пресс-службе ФГАНУ "Социоцентр", в проекте участвуют Казанский, Уральский и Сибирский федеральные университеты, каждый из которых готов принять не менее 300 иностранных студентов и не менее 100 российских.

"Задача "Летнего университета - 2023" - познакомить иностранных учащихся с актуальной научно-образовательной повесткой РФ, способствовать созданию и развитию международных студенческих сообществ. Образовательная программа пройдет по следующим трекам: естественные, инженерные, общественно-экономические и гуманитарные науки. Дополнительная программа, направленная на взаимный культурный обмен между участниками, включает экскурсии, квесты, фестивали и многое другое. Участниками "Летнего университета - 2023" станут студенты из России, стран ближнего (Армении, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси и Грузии) и дальнего зарубежья (Алжир, Египет, Куба, Сирия, Турция, Бразилия, Вьетнам, Индия, Колумбия, Сербия, Бангладеш, Иордания, Китай, Монголия и Эквадор)", - отметили в пресс-службе.

Занятия будут проходить с 10 по 23 июля. Участие бесплатное. Желающие могут подать заявку на сайте проекта.

В прошлом году в проекте "Летний университет - 2022" приняли участие боле 700 студентов из 9 стран. Впервые проект был реализован в 2021 году в формате масштабного образовательного проекта Союзного государства.