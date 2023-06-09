9 июня, 14:12,
обновлено 9 июня, 14:37

В Херсонской области сообщили о стабильной эпидситуации в регионе

По данным регионального министерства здравоохранения, случаев заражения особо опасными и природно-очаговыми инфекциями не зарегистрировано

ГЕНИЧЕСК, 9 июня. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация в Херсонской области после подтоплений, вызванных разрушением конструкций Каховской ГЭС, стабильная. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале регионального министерства здравоохранения.

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"Эпидемиологическая ситуация в Херсонской области стабильная - уровень заболеваемости инфекциями, передающимися водным и пищевым путем, низкий. В условиях чрезвычайной ситуации в Херсонской области усилен мониторинг состояния заболеваемости", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в регионе, несмотря на тяжелую ситуацию с подтоплениями, не регистрируют особо опасных и природно-очаговых инфекций. "Херсонский областной центр гигиены и эпидемиологии информирует жителей: на сегодняшний день уровень заболеваемости инфекциями, передающимися водным и пищевым путем, низкий, случаев заболевания особо опасными и природно-очаговыми инфекциями в настоящее время не зарегистрировано", - отмечается в сообщении. 

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