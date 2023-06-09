9 июня, 14:26

Адвокат канонической Украинской православной церкви заявил о поступающих ему угрозах

Никита Чекман сообщил, что они стали появляться после огласки в СМИ информации о том, что он защищает митрополита Павла и является представителем и защитником Киево-Печерской лавры

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил, что ему и его жене поступают угрозы в связи с его деятельностью по защите прав УПЦ и наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

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"У меня были неприятные моменты, когда произошла медийная огласка того, что я защищаю митрополита Павла и являюсь представителем и защитником Киево-Печерской лавры. Приходили какие-то сообщения мне, моей жене", - сообщил он в интервью изданию "Диалог. Тут".

Адвокат, являющийся протоиереем УПЦ, выразил уверенность в том, что "нет смысла обращать внимание на все эти угрозы", поскольку иначе невозможно будет добиться своих целей по защите канонической церкви.

В последнее время власти Украины взяли открытый курс на запрет УПЦ. По поручению президента страны Владимира Зеленского правительством подготовлен и внесен в парламент законопроект, направленный на запрет канонической церкви. Против священнослужителей выдвигают обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства Украины.

Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть монастырь. Монахи отказались выполнять незаконное требование, обе стороны подали в суд. Наместника лавры митрополита Павла Служба безопасности Украины обвинила в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России. Суд 1 апреля избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней, продлив 29 мая это решение еще на два месяца.

Павла обязали отбывать арест с электронным браслетом вдали от монастыря - по месту жительства в селе Вороньков Бориспольского района Киевской области (на расстоянии 42 км от лавры). Митрополит просил судью оставить его в монастыре или позволить ездить на богослужения в Киево-Печерскую лавру, но суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты о посещении Павлом богослужений. Чекман считает уголовное дело политически мотивированным и направленным на отстранение Павла от выполнения функций наместника Киево-Печерской лавры. 

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