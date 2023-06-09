Еще 50 школьных стадионов откроют для занятий спортом жителям Подмосковья в 2024 году

Площадки отделены от школы забором, а для жителей предусмотрен специальный вход

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 400 школьных спортивных зон открыли для занятий спортом жителям Московской области в рамках проекта "Открытый стадион", в перспективе их количество будет увеличено до 467. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"На данный момент в Московской области для посещения открыто 417 школьных стадионов. Благодаря этому для жителей региона спорт стал значительно доступнее. В следующем году мы планируем увеличить количество открытых спортивных площадок до 467 в рамках проекта "Открытый стадион", - привели в тексте слова вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной.

Она пояснила, что на спортивных объектах особенно тщательно следят за безопасностью. Так, площадки отделены от школы забором, а для жителей предусмотрен специальный вход.

Проект "Открытый стадион" реализуется в Подмосковье уже третий год и будет продолжен, заключила Каклюгина.