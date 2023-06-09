Киевский областной совет запретил деятельность УПЦ

Проект решения разработала фракция "Европейская солидарность"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Киевский областной совет поддержал проект решения о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщил депутат облсовета Роман Титикало.

"Сегодня Киевский областной совет поддержал проект решения фракции "Европейская солидарность" Киевщины по поводу запрета деятельности УПЦ! Учитывая вышесказанное, Киевский областной совет просит Верховную раду безотлагательно рассмотреть законопроекты о запрете деятельности УПЦ", - написал Титикало.