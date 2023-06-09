9 июня, 14:36

Киевский областной совет запретил деятельность УПЦ

Проект решения разработала фракция "Европейская солидарность"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Киевский областной совет поддержал проект решения о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщил депутат облсовета Роман Титикало.

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"Сегодня Киевский областной совет поддержал проект решения фракции "Европейская солидарность" Киевщины по поводу запрета деятельности УПЦ! Учитывая вышесказанное, Киевский областной совет просит Верховную раду безотлагательно рассмотреть законопроекты о запрете деятельности УПЦ", - написал Титикало. 

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