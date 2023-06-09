В Петербурге к ПМЭФ высадили более 300 тыс. однолетних цветов

В городе также высадили порядка 100 деревьев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,9 июня. /ТАСС/. Садово-парковые предприятия Петербурга высадили к международному экономическому форуму (ПМЭФ-2023) высадили в городе порядка 100 деревьев, более 6,7 тыс. кустарников и 333 тыс. однолетних цветов. Дорожные предприятия города переходят на усиленный режим работы. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Смольного.

"Садово-парковые предприятия уделяют особое внимание подготовке территорий, прилегающих к объектам, где будут проходить основные мероприятия ПМЭФ-2023. К Петербургскому экономическому форуму специалисты комитета по благоустройству высадили порядка 100 деревьев, более 6,7 тыс. кустарников и 333 тыс. однолетних цветов, разместят около 1 370 подвесных цветочных композиций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что в период проведения ПМЭФ дорожные предприятия будут работать в усиленном режиме. На круглосуточное дежурство заступают 10 аварийных бригад. В их распоряжении - 32 единицы техники, усилен контроль за выполнением работ по комплексной уборке автомобильных дорог.

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Повелия, на улицы Петербурга в период проведения форума ежедневно на линии будут выходить до 500 единиц техники и около 700 работников ручной уборки.

"Санкт-Петербург должен быть полностью готов к приему гостей Петербургского международного экономического форума. Администрациям Адмиралтейского, Кировского, Центрального, Московского и Фрунзенского районов поручено обеспечить очистку и промывку фасадов зданий на уровне первых этажей и витрин по маршруту движения участников <...> форума и на прилегающих улицах", - сообщил Повелий.

Кроме того, специалисты дорожных предприятий продолжают устранять дефекты покрытий городских улиц. Всего в 2023 году планируется провести восстановительные работы на площади более 600 тыс. кв. м. В настоящее время почти половина работ уже выполнена. Только за прошедшую неделю были приведены в порядок участки на Новочеркасском и Лиговском проспектах, на Приморском шоссе, на Софийской и Кирочной улицах.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он пройдет с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.