Легойда прокомментировал запрет на въезд в Эстонию патриарху Кириллу

Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ отметил, что никакие санкции не могут заставить патриарха изменить христианскую позицию

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Запрет на въезд в Эстонию Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу "контрпродуктивный", никакие санкции не могут заставить его изменить христианскую позицию. Такое мнение выразил в пятницу глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Можно с полной уверенностью констатировать, что этот запрет абсолютно контрпродуктивный. Никакие санкции не могут заставить предстоятеля Русской православной церкви изменить свою христианскую, пастырскую позицию или отказаться от нее, на что, по всей видимости, рассчитывали эстонские власти", - написал Легойда в своем Telegram-канале.

Легойда уточнил, что также не получится разделить "паству и ее пастыря", хоть они и проживают в разных странах. "Молитвенная связь неразрывна и находится вне досягаемости и компетенции светских властей, как бы недоброжелателям ни хотелось обратного", - подытожил он.

В пятницу стало известно, что Министерство иностранных дел Эстонии запретило въезд в страну 58 россиянам, включая патриарха Кирилла. Ранее Великобритания, Канада и Чехия также внесли в санкционные списки патриарха Кирилла.