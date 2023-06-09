В Адыгее до 13 июня объявили экстренное предупреждение из-за ливней и града

Порывы ветра могут достигать 22 м/с

МАЙКОП, 9 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Адыгее предупредило жителей региона о сильных дождях, ливнях в сочетании с грозой, градом и усилением ветра, порывы которого могут достигать 22 м/с. Непогода продлится до вторника, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Экстренное предупреждение. По данным Северо-Кавказского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня до конца суток, а также в период с 10 по 12 июня на территории Адыгеи ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и градом, шквалистое усилением ветра до 20-22 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с этим прогнозируется возникновение происшествий, связанных с подтоплением территорий, порывами линий связи и электропередачи, повалом деревьев, обрушением слабозакрепленных конструкций, повреждением кровли зданий, нарушением систем жизнеобеспечения населения.

Ранее со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике сообщалось, что по состоянию на утро 5 июня порядка 200 придомовых территорий подтоплено из-за ливней в селах Кошехабльского и Майкопского районов Адыгеи. В муниципалитетах введен режим ЧС. В Кошехабльском районе это было повторное подтопление: из-за дождей и разлива реки 27 мая оказались подтопленными свыше 100 придомовых территорий в поселке Майском, хуторе Красном и селе Вольное, вода зашла в 10 домовладений.