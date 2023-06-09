9 июня, 14:55,
обновлено 9 июня, 15:19

В больнице San Raffaele прокомментировали госпитализацию Берлускони

Она не связана с критической ситуацией, но продиктована заболеванием экс-премьера Италии

РИМ, 9 июня. /ТАСС/. Госпитализация бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони не связана с критической ситуацией, но продиктована его заболеванием. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении больницы San Raffaele, где находится 86-летний политик, страдающий формой лейкоза.

"Сильвио Берлускони в настоящее время госпитализирован в больницу San Raffaele для выполнения плановых проверок в связи с его гематологической патологией. На сегодняшний день все результаты обследований соответствует клиническим критериям и являются частью нормальной медицинской практики, и они не связаны с какой-либо критичностью или угрозой", - говорится в заявлении.

Берлускони последний раз помещали в миланскую клинику в начале апреля, он находился там более месяца. Тогда причиной госпитализации послужила пневмония на фоне миеломоноцитарного лейкоза.

Это заболевание характеризуется как хроническое, прогрессирующих признаков его развития тогда у политика не наблюдалось. По утверждению специалистов, данный тип лейкоза поддается лечению. Он обычно неагрессивный и появляется у людей после 70 лет. Заболевание может не требовать пересадки костного мозга в том числе потому, что такие операции в пожилом возрасте не рекомендованы, однако не исключены обострения.

За последние 30 лет Берлускони перенес несколько хирургических вмешательств. В 2016 году ему сделали операцию на сердце. В сентябре 2020 года политик тяжело перенес коронавирусную инфекцию. Его общее физическое состояние характеризуется медиками как ослабленное. 

Теги:
ИталияБерлускони, Сильвио
© Информационное агентство ТАСС
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