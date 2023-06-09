В Музее авангарда показали фотографии послевоенного Ленинграда и современного Петербурга

Экспозицию приурочили к 320-летию города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Клуб "1001 фото Петербурга" совместно с Музеем петербургского авангарда (филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга) открыли в пятницу выставку "Параллели", приуроченную к 320-летию города. Как рассказал корреспондент ТАСС куратор выставки, художник и фотограф Павел Акмен, на выставке будут представлены как фотографии современных авторов, так и архивные снимки послевоенного Ленинграда 1950-60-х годов.

"На выставке представлено около 80 работ современных фотографов, и практически все они выставляются в таком формате впервые. Также посетители смогут увидеть порядка 40 исторических фотографий 1950-60-х годов из фондов Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Идея выставки - показать те изменения, которые произошли в городе за этот промежуток времени. При этом мы сознательно сделали акцент не на совершенно явных отличиях послевоенного Ленинграда от Петербурга XXI века, а на тех местах, что изменились незначительно", - сказал Акмен.

По его словам, несмотря на общую концепцию, без знаковых мест города обойтись было нельзя. Посетители музея смогут сравнить, как выглядели спустя 10 лет после блокады и выглядят теперь Стрелка Васильевского острова, Исаакиевская площадь, Мариинский театр. Акмен также подчеркнул, что одной из задач было показать, как изменились и сами ленинградцы-петербуржцы, их манеру одеваться, автомобили, вывески.

Клуб "1001 фото Петербурга" объединяет фотографов-любителей не только из Северной столицы, но и из Москвы, Архангельска и многих других городов России. Он существует с 2017 года. Несмотря на то, что формально клуб остается любительским объединением, среди его участников много профессионалов и признанных мастеров.

В комплекс Государственного музея истории Санкт-Петербурга входят Петропавловская крепость, особняк Румянцева на Английской набережной, Музей-квартира А. А. Блока, Музей С. М. Кирова, Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, Музей печати, Музей петербургского авангарда и Шлиссельбургская крепость Орешек. В фондах музея хранится более 1,3 млн экспонатов, отражающих историю Петербурга с момента его основания.