Собянин сообщил об улучшении транспортной ситуации в Москве примерно на 15% за десятилетие

Мэр города отметил, что в Москве ушли от транспортного коллапса

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Транспортная ситуация в Москве вопреки прогнозам улучшилась на 10-15%. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"С учетом роста почти на полмиллиона за это время (примерно с 2010 года - прим. ТАСС) [ежедневного потока] машин, увеличения населения Москвы и Подмосковья на 2 млн человек, за этот период времени транспортная ситуация Москвы должна была ухудшиться процентов на 70, хотя ухудшаться ей уже было некуда. Сегодня она на 10-15% улучшилась от того, что было. <…> Мы ушли от транспортного коллапса и мы его уже не допустим", - сказал он в ходе встречи с активом столичного реготделения партии "Единая Россия".

В 2021 году мэр сообщал, что население Московской агломерации составляет около 25 млн человек.

"[Наш] город - это 12-13 млн, о которых мы должны повседневно заботиться. Это и московская агломерация, в которой живет более 20 млн; это центр федерального округа, в котором живет около 40 млн жителей, многие из которых тесно связаны с Москвой. Это центральный транспортный узел страны, в котором проходит практически половина жителей нашей страны", - сказал мэр, добавив, что Москва является крупневшим социальным, экономическим, промышленным, культурным центром.

По его словам, от развития столицы во многом зависит благополучие РФ в целом. "Все, что мы делаем, является значимым не только для Москвы и москвичей, но и для нашей страны", - подвернул Собянин.

Новая транспортная сеть

"Автомобильные дороги, железные дороги, метро, они соединились в новую транспортную систему Москвы. Мультимодальные транспортные узлы, единая система управления, интеллектуальная система управления движением в городе, и, куда от этого денешься, платные парковки Москвы, <…> все это вместе позволило нам несмотря на огромный рост количества новых машин и в Москве, и в Подмосковье, и в соседних областях, граждане которых приезжают в Москву, на рост населения Москвы, несмотря на все это - улучшить транспортную ситуацию", - заявил Собянин.

Он перечислил, что за последние годы были реконструированы все основные магистрали, развязки и пешеходные дороги, построены хорды. "Сегодня в завершающей стадии вся эта огромная махина - новая дорожная сеть Москвы, нет никаких сомнений, что мы ее завершим в ближайшее время", - сказал мэр.

Собянин добавил, что ранее в год строилось по 1-2 станции, и "это считалось вполне нормальным, потому что денег у столицы не было", а федеральный бюджет не включает такие траты. "Построена Большая кольцевая линия метро, Солнцевская линия метро, десятки новых станций метрополитена. Половина (109 станций с 2011 года - прим. ТАСС) от того, что было построено за всю историю метро", - отметил он.

Кроме того, градоначальник назвал одним из лучших транспортных решений последнего десятилетия развитие железных дорог. "Реализовали то, что было заложено в Генплане 1937 года, соединили пригородные ветки метро в [Московские] центральные диаметры. Это невозможно было реализовать в течение почти столетия", - продолжил он, резюмировав, что два из пяти запроектированных МЦД запущены, еще два будут точно запущены осенью.

Кроме того, он отметил проект Московского центрального кольца, который в годы СССР был оставлен как несбыточный. "Железный пояс Москвы" <…> был построен практически полностью заново за 3-4 года и запущен", - заключил Собянин.