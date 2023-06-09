Красноярский край вложит около 6 млрд рублей в восстановление муниципалитета ЛНР

Работы выполнят в 2023-2025 годах

СВЕРДЛОВСК /ЛНР/, 9 июня. /ТАСС/. Красноярский край в 2023-2025 годах вложит в строительно-монтажные работы по восстановлению объектов на территории Свердловска и Свердловского района Луганской Народной Республики 5,7 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил в пятницу и. о. заместителя председателя правительства региона Сергей Козупица.

Между Красноярским краем и администрацией Свердловска и Свердловского района действует соглашение о сотрудничестве, в рамках которого сибирский регион проводит работы по ремонту и восстановлению социальных объектов, инфраструктуры и жилых домов.

"У нас уже утверждены планы и финансы на 2023-2025 годы. <…> В 2023 году мы делаем 64 разных объекта, общая сумма вложений именно на строительно-монтажные работы - 1,9 млрд рублей", - сообщил и.о. зампреда краевого правительства, добавив, что в 2024 и 2025 годах сумма вложений составит по 1,9 млрд рублей. Таким образом, за 2023-2025 годы общая сумма вложений достигнет 5,7 млрд рублей. Козупица также напомнил, что в 2022 году край направил на эти цели 1,2 млрд рублей. Тогда было восстановлено и отремонтировано более 50 объектов.

Свердловский район расположен в юго-восточной части ЛНР. Население района и города составляет около 100 тыс. человек, из них 60 тыс. живут в Свердловске. Ведущей отраслью экономики города и района является горнодобывающая промышленность. Еще одним видом деятельности является сельское хозяйство. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения превышает 120 тыс. га.