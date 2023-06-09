Концерт по случаю Дня России собрал в Минске несколько тысяч зрителей

На концерте выступят сенатор от Нижегородской области, бывший музыкант группы "Любэ" Александр Вайнберг, легендарная белорусская группы "Сябры", известный российский оперный певец, солист Мариинского театра Василий Герелло

МИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Несколько тысяч человек собрались у Дворца спорта в центре Минска на концерт по случаю отмечаемого 12 июня главного государственного праздника РФ - Дня России, передает корреспондент ТАСС.

Посмотреть концерт, который собрал известных эстрадных исполнителей и творческие коллективы ряда регионов Российской Федерации, пришли не только минчане, но и гости из России, приехавшие в Белоруссию на выходные, а также жители белорусских регионов. Над собравшимися развеваются флаги России, Белоруссии, СССР, ВМФ РФ, Андреевские стяги, у многих в руках маленькие триколоры. Организаторами праздника выступили посольство России в Белоруссии и Минский городской исполнительный комитет.

На большую сцену, на которой расположен знак в виде сердца в цветах национальных флагов двух стран и надписью "День России", первыми вышли артисты Нижегородского губернского оркестра, за ними - ансамбль балтийских морпехов "Черные береты" из Калининграда.

На концерте выступят сенатор от Нижегородской области, бывший музыкант группы "Любэ" Александр Вайнберг, легендарная белорусская группы "Сябры", известный российский оперный певец, солист Мариинского театра Василий Герелло.

Зрители продолжают прибывать ко Дворцу спорта. Завершится концерт выступлением группы "Любэ".