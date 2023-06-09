Энергетики Подмосковья усилили работу из-за прогнозируемого дождя и сильного ветра

На устранение последствий непогоды привлекаются 275 бригад, 764 единицы спецтехники, включая 75 передвижных дизельных электростанций

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Энергетическая компания "Мособлэнерго", работающая на территории Московской области, ввела режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым дождем, градом и шквалистым ветром. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья.

"В Московской области сегодня до 22 часов местами ожидается ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе с порывами 17 м/с. В связи с этим "Мособлэнерго" ввело режим повышенной готовности. На оперативное устранение последствий непогоды привлекаются 275 бригад, 764 единицы спецтехники, включая 75 передвижных дизельных электростанций общей мощностью 14 МВт", - говорится в сообщении.

Как отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин, в регионе имеются все необходимые ресурсы для оперативного устранения последствий стихии. "В случае возникновения технологических нарушений на сетях электроснабжения, продолжительность восстановительных работ не будет превышать двух часов", - привели в пресс-службе слова министра.