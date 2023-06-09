9 июня, 15:43
Военная операция на Украине

На Украине сообщили о планах разработать проект перемычки на Каховском водохранилище

По словам генерального директора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, это позволит восстановить уровень воды до проектной отметки

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Компания "Укргидроэнерго" работает над проектом возведения перемычки Каховского водохранилища для восстановления уровня воды. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Сирота.

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"Укргидроэнерго" совместно с проектным институтом прорабатывает проект возведения перемычки Каховского водохранилища, чтобы восстановить уровень воды до проектной отметки", - приводит его слова пресс-служба компании.

При этом Сирота не сообщил ни деталей проекта, ни сроков его выполнения.

Утром 6 июня украинские войска нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение затворов, начался неконтролируемый сброс воды. В зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. По последним данным, 8 человек погибли (2 из них в результате обстрела пункта эвакуации), более 60 госпитализированы.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра, образовался риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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