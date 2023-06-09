Депутаты КПРФ попросили Мишустина эвакуировать детей из регионов на границе с Украиной

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина считает, что для этого следует отказаться от всех коммерческих путевок в федеральные детские центры

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Несколько депутатов фракции КПРФ направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину обращение с просьбой эвакуировать детей от 7 до 18 лет из приграничных регионов в пять детских федеральных центров на период летнего отдыха, сообщила ТАСС в пятницу глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ).

"Мы, несколько депутатов КПРФ, направили Михаилу Мишустину обращение с тем, чтобы он принял немедленное решение об эвакуации детей от 7 до 18 лет из приграничных Белгородской, Брянской и Курской областей. И с согласия родителей отправить их в федеральные детские центры, где сейчас находятся и дети из новых регионов. У нас пять таких центров - "Артек", "Океан", "Смена", "Орленок", "Алые паруса", - сказала собеседница агентства.

Она считает, что для этого следует отказаться от всех коммерческих путевок в федеральные детские центры.

Ранее в письме Мишустину, которое есть в распоряжении ТАСС, Останина предложила правительству рассмотреть вопрос о материальной помощи и ежемесячной выплате гражданам, потерявшим работу из-за обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) регионов РФ, граничащих с зоной специальной военной операции. В нем Останина отметила, что жители приграничных территорий из-за разрушений и повреждений объектов инфраструктуры в результате обстрелов ВСУ теряют рабочие места и, соответственно, источники дохода.

"У многих людей кредиты, у нас не принимали решения по заморозке, это только для мобилизованных. Незамедлительно нужно транслировать в том числе меры, которые мы приняли для семей мобилизованных и для новых регионов, на жителей приграничных регионов", - сказала депутат в беседе с ТАСС.