В Бухаресте прошла акция протеста учителей

Они требуют повышения зарплат

БУХАРЕСТ, 9 июня. /ТАСС/. Новая манифестация румынских учителей собрала в пятницу в Бухаресте около 10 тыс. человек со всей страны. Как сообщило Радио Румынии, это уже третье крупное выступление работников системы среднего образования в румынской столице после 22 мая, когда они объявили всеобщую забастовку, требуя повышения зарплаты.

После митинга у штаб-квартиры правительства колонны демонстрантов дошли до резиденции главы государства, где провели еще один митинг. Они скандировали антиправительственные лозунги, размахивали национальными флагами, дудели в вувузелы.

Профсоюзы работников образования Румынии решили продолжать всеобщую забастовку после того, как правительство на заседании в четверг приняло "Декларацию" и "Меморандум" в качестве дополнительной гарантии повышения оплаты их труда. По словам председателя Федерации профсоюзов образования "Спиру Харет" Мариуса Нистора, в настоящее время в забастовке участвует более 70% всех румынских учителей.

"Забастовка будет продолжена, - заявил профсоюзный лидер телеканалу TVR Info. - Учителя не верят политическому классу Румынии, потому что после 2010 года были бесчисленные примеры, когда политики не выполняли принятых ими законов. <...> Как можно верить, что они выполнят свое обещание, даже если оно политическое? Как можно верить декларации, даже опубликованной в "Официальном мониторе" (журнал, в котором публикуются официальные акты государственной администрации - прим. ТАСС), если она не имеет юридического значения?"

В ходе очередного раунда переговоров с лидерами профсоюзов в пятницу правительство сделало новое предложение: повышение зарплат учителей с 1 января 2024 года не на 40%, как оно обещало прежде, а на 45%, а также выплата ежегодную премию в 1 500 леев (300 евро) в течение пяти лет. Нистор сказал, что ответ будет дан в кратчайшие сроки после консультации с уездными профсоюзными организациями, которые примут решение о продолжении или прекращении забастовки.