Красноярский край в 2023 году направит на отдых 900 детей из ЛНР

Врио губернатора региона Михаил Котюков заявил, что пока детей из ЛНР не направляют в Красноярский край из-за удаленности сибирского региона

СВЕРДЛОВСК /ЛНР/, 9 июня. /ТАСС/. Власти Красноярского края направят на отдых на юг России в 2023 году 900 детей из Свердловска и Свердловского района Луганской Народной Республики. Об этом в пятницу в ходе своего визита в Свердловск сообщил журналистам врио губернатора региона Михаил Котюков.

"Второй год уже продолжается это программа. В прошлом году мы передали путевки на 650 человек, в этом году уже на 900. Эти путевки позволят детям из Свердловска отдохнуть на юге России", - сообщил Котюков, добавив, что пока детей из ЛНР не направляют в Красноярский край из-за удаленности сибирского региона.

По словам врио губернатора, в дальнейшем программа организации детского отдыха для детей из Свердловска и Свердловского района ЛНР будет продолжена.

4 июля 2022 года Свердловск и Красноярский край заключили соглашение о сотрудничестве.

Свердловский район расположен в юго-восточной части ЛНР. Население района и города составляет около 100 тыс. человек, из них 60 тыс. живут в Свердловске. Ведущей отраслью экономики города и района является горнодобывающая промышленность. Еще одним видом деятельности является сельское хозяйство. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения превышает 120 тыс. га.