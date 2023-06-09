Мишустин поддержал идею новой программы ЕАЭС в сфере образования на основе центра "Сириус"

Как в свою очередь отметила руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, в 2015 году президент Владимир Путин создал этот образовательный центр для одаренных детей, в котором был объединен передовой мировой образовательный опыт

СИРИУС /Федеральная территория/, 9 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин и главы правительств, участвовавших в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ, по приглашению президента РФ Владимира Путина осмотрели образовательный центр "Сириус" для талантливой молодежи, в том числе биомедицинские лаборатории Научно-технологического университета.

В ходе посещения российский премьер поддержал идею новой программы ЕАЭС в сфере образования на основе центра.

Мишустин представил главам делегаций руководителя фонда "Талант и успех" Елену Шмелеву, которая провела для них экскурсию по "Сириусу". По ее словам, в 2015 году президент Путин создал этот образовательный центр для одаренных детей, в котором был объединен передовой мировой образовательный опыт. "Сейчас создана федеральная территория "Сириус", и на этой федеральной территории путем применения законодательных и экспериментальных режимов развиваются университет и инновационный центр, а также много образовательных программ", - пояснила она.

Шмелева показала главам правительств лабораторный комплекс, который позволяет решать задачи, связанные с применением генетических технологии в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве. Вся создаваемая инфраструктура интегрируется в образовательные программы подготовки талантливой молодежи по стратегическим для России направлениям. Благодаря возможности работать на современном оборудовании и участвовать в проектах мирового уровня студенты и аспиранты осваивают навыки, максимально востребованные в будущей профессиональной деятельности.

Программа для семян

В лабораторном комплексе университета "Сириус" на площади 7 тыс. кв. метров сосредоточена инфраструктура, необходимая для медицинско-биологических исследований, а также разработок в сфере сельского хозяйства и генетических технологий для получения новых сортов сельхозрастений и новых пород сельскохозяйственных животных. На сегодня здесь работает более 300 сотрудников, к 2030 году в университете "Сириус" количество обучающихся достигнет 6 тыс.

Эти работы заинтересовали председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича. "Сегодня в семеноводстве $1 млрд мы каждый год тратим на покупку семян. В животноводстве генетика тоже очень большая проблема. Может в этой ситуации мы действительно как-то сделаем такие специализации, чтобы выстроить научные школы? Чтобы не получилось, что то, что вы делаете, останется у вас", - сказал Мясникович.

"Мы поделимся", - с улыбкой пообещал ему Мишустин.

"Давайте сделаем союзную программу", - предложил Мясникович.

Центр для талантов

По словам Шмелевой, в "Сириусе" проходят обучение талантливые дети из самых различных регионов страны.

"Мы делаем предложение по комплексным программам сотрудничества, по подготовке кадров, по повышению квалификации и совместным научным исследованиям. У нас приезжают дети абсолютно из всех регионов, и хочется, чтобы они воспитывались в нашей общей парадигме", - добавила она.

"Не только из регионов, но и из других стран, в том числе СНГ и ЕАЭС", - отметил Мишустин.

"Идея российского президента, мне кажется, уже на сегодняшний день осуществилась. И самое интересное, даже не делая специальных программ, мы видим здесь ребят из всех стран как СНГ, так и ЕАЭС. И очень здорово, что Михаил Владимирович [Мясникович] предложил создать и союзную программу. Я думаю, мы все это с удовольствием поддержим", - заявил глава российского правительства.