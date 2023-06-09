Дагестан передал Запорожской области 50 радиостанций для машин скорой помощи

В настоящее время 830 тыс. жителей Запорожской области обслуживают 170 автомобилей скорой медицинской помощи

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Республика Дагестан, которая стала одним из регионов-шефов Запорожской области, передала службе скорой помощи 50 радиостанций для оснащения медицинских бригад. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Балицкий по итогам встречи с делегацией Республики Дагестан, которая берет шефство над Михайловским районом Запорожской области.

"Республика Дагестан берет шефство над Михайловским районом, помощь будет по основным направлениям: образование, здравоохранение, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и культура. Отдельно обсудили организацию летнего отдыха и оздоровления детей Михайловского района в Республике Дагестан. Кроме того, коллеги уже привезли специализированные радиостанции для оснащения карет скорой помощи Запорожской области", - написал Балицкий в Telegram-канале.

Как уточнили ТАСС в областном министерстве здравоохранения, всего передано 50 радиостанций. В настоящее время 830 тыс. жителей Запорожской области обслуживают 170 автомобилей скорой медицинской помощи. Каждый день в регионе на работу выходят около 80 бригад скорой помощи.